تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب محمود بلحاج لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة السلة تحضيرا للمشاركة في التصفيات الأفريقية التي ستقام نهاية سبتمبر القادم.

وتسعى اللجنة التسييرية بالأهلي بنغازي لتكوين فريق قوي في المنافسات الأفريقية عبر تدعيمه بلاعبين مهمين فإضافة إلى التعاقد مع بلحاج تعاقدت إدارة النادي مع غيث عبدالرحمن وأنيس المنصوري ونجحت في تجديد تعاقدها مع المدرب التونسي منعم عون؛ إضافة إلى ذلك جددت تعاقدها مع كل من محمود سعيد وسفيان جومانجي وإسماعيل الجهمي وإدريس زيو.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الأهلي بنغازي يتعاقد مع اللاعب محمود بلحاج لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار