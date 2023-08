خسر فريق الهلال وديا أمام فريق السكة الحديد المصري بـ3-1 ضمن معسكره التحضيري بمصر.

ويستعد فريق الهلال للسفر إلى كينيا بداية الأسبوع القادم لمواجهة كاكاميجا الكيني ضمن تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي في الـ18 من الشهر الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الهلال يخسر وديا أمام السكة الحديد المصري بثلاثية قبل السفر إلى كينيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار