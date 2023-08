تعاقد نادي التعاون مع اللاعب المصري محمد إبراهيم لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم تأهبا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع محمد إبراهيم الذي يشغل مركز الظهير الأيسر بطلب من مدرب الفريق مصطفى مراعي الذي يسعى رفقة إدارة التعاون لسد نواقص الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامتها في شهر سبتمبر القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي التعاون يتعاقد مع اللاعب المصري محمد إبراهيم لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار