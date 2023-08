تتواصل أعمال صيانة مجمع رجب عكاشة التاريخي والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نسبة الـ85%.

وشملت الصيانة جزءا كبيرا من المجمع حيث تمت معالجة السقف وبناء بوابة جديدة للمجمع وصيانة دورات المياه، إضافة إلى تركيب مدرجات جديدة للمجمع التاريخي الذي شهد عدة مباريات مهمة للمنتخب الوطني والأندية الليبية في منافسات كرة السلة و كرة اليد والطائرة.

