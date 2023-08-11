النصر الليبي يتعاقد مع الصربي ديجان أرسوف

علم كووورة من مصادر مقربة من نادي النصر الليبي، عن تعاقد إدارة النادي بشكل رسمي، مع المدرب الصربي ديجان أرسوف، للإشراف على الفريق الاول لكرة القدم.

وجاء التعاقد مع أرسوف خلفا للمدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش، الذي قاد الفريق الموسم الماضي وتأهل مع النصر لسداسي التتويج.

وبحسب ذات المصدر فإن المدرب الصربي سيصل الأيام المقبلة إلى بنغازي للبدء في مهامه بشكل رسمي مع “الفحامه”.

ويمتلك الصربي صاحب 45 عاما خبرة في الكرة العربية، وذلك بإشرافه على أندية الطائي في السعودية والحد البحريني، كما خاض تجربة التدريب في ليبيا مع الأهلي بنغازي.

كما أشرف على تدريب منتخب صربيا تحت 15 سنة في الفترة من 2005 إلى 2011 – 2012، ومنتخب تحت 19 سنة عام 2013، ونادي يانجون يونايتد (ميانمار) تحت 19 سنة.