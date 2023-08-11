الوداد المغربي ينجز صفقة الليبي حمدو الهوني

حسم الوداد البيضاوي، الصفقة العاشرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقده مع الليبي حمدو الهوني قادما من الترجي التونسي في صفقة انتقال حر.

ويعد الهوني الأجنبي الخامس داخل الوداد (زكرياء الدراوي إلياس الشتي والحسين بن عيادة وسامبو جونيور)، وهو ما يفرض عليه التخلص من أحدهم.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، علما بأن الهوني صاحب الـ31 عامًا أحد العناصر التي طالب بها المدرب عادل رمزي.

وكان مؤيد اللافي آخر ليبي لعب للوداد البيضاوي خلال الـ3 مواسم المنصرمة، وتوج معه بعديد الألقاب محليا وقاريا.

ويتفاوض سعيد الناصيري رئيس الوداد، مع يحيى عطية الله ورضا التكناوتي من أجل تمديد تعاقدهما، فيما انضم رضا الجعدي لاتحاد طنجة.

الجدير بالذكر أن الوداد يبحث عن تصحيح أوضاعه بعدما خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض، دون تحقيق أي لقب محلي أو قاري.