نادي السويحلي الليبي يضم لاعب الأهلي طرابلس

أفاد موقع كووورة من مصادر داخل السويحلي، إتمام إجراءات ضم الظهير الدولي علي معتوق، قادما من الأهلي طرابلس.

وجاء تعاقد السويحلي مع علي معتوق، في إطار سعي إدارة النادي الليبي لتدعيم صفوف فريق الكرة قبل انطلاق الدوري المحلي.

وكان كووورة قد كشف في خبر سابق، تعاقد السويحلي رسميا مع المحترف التونسي هيثم العيوني قادما من الأهلي طرابلس، في صفقة انتقال حر.

ويستعد رجل الأعمال إبراهيم الدبيبة رئيس نادي السويحلي، لإبرام صفقات من العيار الثقيل، بجانب التعاقد مع مدرب تونسي كبير.

ويسعى السويحلي للظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد، وتعويض الإخفاقات التي عاشها في الموسم الماضي، حيث حل الفريق خامسا في المجموعة الثانية.