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الاتحاد الليبي يبرم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أبرمت إدارة نادي الاتحاد الليبي، الخميس، صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وكشفت مصادر بالنادي، في تصريحات لموقع كووورة، ضم اللاعب الواعد مالك الحاسي، والمهاجم المخضرم معتز المهدي.

ويعتبر مالك الحاسي (23 عاما) من الأسماء الشابه التي نجحت في إثبات نفسها بصفوف الصداقة، حيث كان عنصرا أساسيا مع الفريق، وقدم أداء لافتا.

بدوره، يعد معتز المهدي من اللاعبين أصحاب الخبرة الواسعة، حيث سبق أن لعب مع النجمة والأهلي بنغازي والنصر والأهلي طرابلس والأخضر.

وكانت إدارة النادي قد نجحت في ضم النجم الموريتاني حمني الطنجي، قادما من نواذيبو.

وتأتي هذه الصفقات تعزيزا لصفوف الفريق، وللظهور بشكل مميز عما ظهر به الفريق الموسم الماضي، حين حل أخيرا في سداسي التتويج بالبطولة المحلية.

وبحسب مصادر كووورة فإن إدارة الاتحاد قررت الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين، على رأسهم الحارس محمد الفرجاني، والمدافع ناجي دراه.

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