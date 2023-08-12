الأهلي طرابلس يعلن التجديد لـ7 لاعبين

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، الجمعة بشكل رسمي، تجديد عقود 7 من لاعبي الفريق الأول.

وكشف حساب نادي الأهلي طرابلس على موقع “فيس بوك”، خبر تجديد عقود لاعبي الفريق الأول، وهم: “محمد المنير، علي أبوعرقوب، أنيس سلتو، أيمن التيهار، عبد الحكيم التركي، عبد الله العرفي ومنصور رزق”.

وتاتي هذه الخطوات استعدادا لخوض زملاء محمد نشنوش لعدد من الاستحقاقات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري والكأس في ليبيا.

وكان الأهلي طرابلس قد أجرى عددا من التغييرات في صفوفه، حيث فسخ عقود مجموعة لاعبين، أبرزهم علي معتوق، فيما غادر التونسي هيثم العيوني الفريق.

وتسعى إدارة نادي الأهلي طرابلس خلال الموسم الجديد، لتكرار موسمها الاستثنائي، حيث توج الفريق بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

على الجانب الآخر، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 20 أغسطس/آب الجاري، موعدا لمواجهة الأهلي طرابلس أمام نواذيبو الموريتاني، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال، التي ستقام بملعب شيخة بيديا بنواكشوط.

وسيتولى إدارة المباراة، طاقم تحكيم مالي بقيادة أوسماني دياكيتي.