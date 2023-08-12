تكلفة صفقة انتقال الليبي حمدو الهوني الى الوداد المغربي

كلفت صفقة انتقال الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي لكرة القدم، خزينة الوداد الرياضي 500 مليون سنتيم مغربي لموسمين.

وكشف مصدر مسؤول، أن حمدو الهوني سيحصل على 500 مليون سنتيم مقسمة على سنتين، إلى جانب الراتب الشهري المحدد في ثلاثة ملايين سنتيم مغربي، مع إمتيازات أخرى تخص الأهداف المتفق عليها في العقد، بحسب صحيفة الانباء.

وسيكون الوداد البيضاوي لكرة القدم ملزما بالإستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب لتقييد حمدو الهوني، على إعتبار أن لوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسمح للفرق بالتعاقد مع خمسة لاعبين من خارج المغرب، وهو يضم في صفوفه حاليا كلا من الجزائريين إلياس شتي وزكرياء الدراوي والحسين بن عيادة والسينغالي صامبو جينيور والكونغولي أرسين زولا.

يشار إلى أن الوداد الرياضي لكرة القدم سيشد غدا السبت الرحال إلى مراكش لإقامة معسكر إعدادي في الفترة بين 12 و20 اغسطس الحالي، إستعدادا لانطلاق الموسم الجديد في 25 من الشهر الحالي.