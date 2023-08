فريق الأهلي طرابلس يستفيد من تعتر الاتحاد أمام السويحلي ويتوج بطلا لليبيا

توج فريق الأهلي طرابلس لفئة الآمال بطلا لمنافسات بطولة ليبيا لكرة القدم لفئة الآمال بفوزه في الجولة الأخيرة على فريق الأخضر بملعب سرت بـ2-0.

واستفاد فريق الأهلي طرابلس من تعثر فريق الاتحاد بملعب الجميل أمام فريق السويحلي بتعادله الإيجابي 1-1 الذي جعل الأهلي طرابلس متصدرا لمرحلة السداسي برصيد 12 نقطة، في حين أنهى فريق الاتحاد مرحلة السداسي في مركز الوصافة برصيد 11 نقطة، وجاء السويحلي ثالثا برصيد 8 نقاط.

