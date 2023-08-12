توج فريق الأهلي طرابلس لفئة الآمال بطلا لمنافسات بطولة ليبيا لكرة القدم لفئة الآمال بفوزه في الجولة الأخيرة على فريق الأخضر بملعب سرت بـ2-0.
واستفاد فريق الأهلي طرابلس من تعثر فريق الاتحاد بملعب الجميل أمام فريق السويحلي بتعادله الإيجابي 1-1 الذي جعل الأهلي طرابلس متصدرا لمرحلة السداسي برصيد 12 نقطة، في حين أنهى فريق الاتحاد مرحلة السداسي في مركز الوصافة برصيد 11 نقطة، وجاء السويحلي ثالثا برصيد 8 نقاط.
المصدر قناة ليبيا الأحرار
The post فريق الأهلي طرابلس يستفيد من تعتر الاتحاد أمام السويحلي ويتوج بطلا لليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.
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