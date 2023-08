نادي الأهلي طرابلس يجدد عقود لاعبيه تحضيرا للاستحقاقات القادمة

نجحت إدارة الأهلي طرابلس بتجديد عقود ركائز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في 20 أغسطس.

وجدد نادي الأهلي طرابلس عقود كل من أنيس سلتو ومحمد المنير وعلي أبوعرقوب، بالإضافة إلى عبدالحكيم التركي وعبدالله العرفي ومنصور رزق و أيمن التيهار .

وتسعى إدارة نادي الأهلي طرابلس خلال اليومين القادمين بتجديد عقود باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للمحافظة على قوام الفريق الذي توج بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

