يواصل فريق أبوسليم تحضيراته بتونس استعدادا لمواجهة الأولمبي الباجي في 20 أغسطس ضمن تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبوسليم وبقيادة المدرب التونسي شكري الخطوي يتدرب يوميا على فترتين صباحية ومسائية، حيث يسعى الخطوي برفع وتيرة التدريبات لتهئية اللاعبين بالشكل المناسب قبل مواجهة بطل كأس تونس الأولمبي الباجي بملعب حمادي العقربي برادس.

يشار إلى أن الكاف قد كلف طاقم تحكيم مغربي بإدارة المواجهة الليبية التونسية بقيادة الدولي مصطفى كشاف.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أبوسليم يواجه الأولمبي الباجي بصافرة مغربية بقيادة المغربي مصطفى كشاف appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار