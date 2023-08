يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته يوميا تأهبا لمواجهة فريق أنييمبا النيجيري في 20 أغسطس.

ويخوض فريق الأهلي بنغازي يوم غد أول مباراة ودية أمام مختار القوراشة، يسعى من خلالها المدرب التونسي لسعد إدريدي لمنح الفرصة الكاملة لكافة اللاعبين بأمل تجهيز الفريق لمباراة إنييما، المقرر إقامتها بملعب شهداء بنينا.

