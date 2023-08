يواصل فريق الهلال تحضيراته بالقاهرة تأهبا لمواجهة فريق كاكاميغا الكيني في 18 أغسطس.

ويقود فريق الهلال في تحضيراته بالقاهرة المدرب المصري محمد عودة الذي يسعى من خلال المعسكر التحضيري لخوص بعض المباريات الودية بأمل وضع اللمسات الأخيرة قبل السفر منتصف الأسبوع الجاري إلى العاصمة الكينية نيروبي ومواجهة كاكاميغا الكيني في ذهاب تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الهلال يواصل تدريباته بالقاهرة تحضيرا لمواجهة كاكاميغا الكيني appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار