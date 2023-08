المنتخب الوطني للكرة الطائرة يتلقى دعوة من الجامعة التونسية لإقامة معسكر مشترك مع نظيره التونسي نهاية الشهر الجاري

تلقى المنتخب الوطني للكرة الطائرة دعوة من قبل الجامعة التونسية للكرة الطائرة لإقامة معسكر مشترك نهاية الشهر الجاري.

وخاطبت الجامعة التونسية للكرة الطائرة الاتحاد الليبي للعبة بشأن إقامة معسكر مشترك ما بين 25 و28 أغسطس، يتخلله مواجهتان وديتان بين المنتخبين.

هذا وستتكفل الجامعة التونسية بمصاريف التنقل الداخلي والإعاشة والإقامة لـ20 شخصا من البعثة الليبية.

ويتزامن طلب الجامعة التونسية مع طلب الاتحاد المغربي للعبة بشأن إقامة المنتخب الوطني للكرة الطائرة معسكرا تحضيريا مشتركا مع المنتخب المغربي الأسبوع القادم بالرباط، بطلب من الاتحاد المغربي للعبة استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بمصر في الأول من سبتمبر القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

