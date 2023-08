الاتحاد الليبي لكرة السلة يحدد مواعيد انطلاق الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2023-2024 في الـ18 من سبتمبر المقبل

وسينطلق الموسم الرياضي الجديد بإقامة مباراة نهائي كأس السوبر بين فريق الأهلي بنغازي بطل الدوري، وفريق الاتحاد الفائز بمسابقة الكأس بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

وحدد اتحاد كرة السلة مطلع أكتوبر القادم موعد انطلاق منافسات الدوري الليبي للموسم الرياضي الجديد، في حين ستقام مسابقة الكأس خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

