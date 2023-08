تنطلق الأربعاء القادم منافسات مرحلة سباعي الصعود للدوري الممتاز بإقامة ست مباريات في المجموعتين الأولى والثانية.

ويحتضن ملعب الوحدة ميزان المواجهة الأولى التي تقام بين فريقي الأنوار والبرانس عند الخامسة 17:00 مساء، في حين يتواجه فريقا البروق والقرضابية بملعب الملعب الليبي في التوقيت نفسه، بينما تختتم مباريات المجموعة الأولى بلقاء فريقي المروج ووفاق اجدابيا بملعب أبوسليم.

وفي المجموعة الثانية يستقبل ملعب شحات مواجهة فريقي النصر زليتن والبشائر، في حين يستضيف ملعب شيخ الشهداء لقاء فريقي الترسانة والشموع، بينما تختتم منافسات المجموعة بمباراة فريقي الوطن والملعب الليبي المقامة بملعب درنة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأربعاء انطلاق منافسات مرحلة سباعي الصعود للممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار