شدت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه الرحال إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ستنطلق غدا الاثنين بالمغرب.

ويشارك المنتخب الوطني للكاراتيه في المنافسات الأفريقية بـ12رياضيا بقيادة المدرب جمال الظواهري مدرب لصنف كاتا، ومحمد بن الهادي مدربا لصنف كومتي.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة تسجيل الأرقام وحصد القلائد بعد المشاركة الناجحة في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في طرابلس الشهر الماضي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكاراتيه يشارك في بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب غدا الاثنين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار