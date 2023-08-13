الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بروما

أعلن نادي الأهلي بنغازي، رسميا تعاقده مع المهاجم المخضرم سالم المسلاتي “روما”.

وكشف حساب النادي الأهلي بنغازي على موقع “فيس بوك”، عن التعاقد حيث نشر فيديو قصير للاعب.

ويعتبر سالم روما (31 عاما) من الأسماء ذات الخبرة في الدوري الليبي، حيث لعب للنصر وكان أحد أبرز الأسماء التي قادت الفريق للتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

كما لعب “روما” بصفوف فريقي الاتحاد والأخضر الليبيين، وكانت له تجارب احترافية في الدوريات الأردني والكويتي والمصري.

كانت إدارة نادي الاهلي بنغازي، قد أبرمت عدة صفقات أبرزها ضم المدافع الأوغندي ريتشارد كاساقا.

وتعاقد فريق “الجزارة”، مع كل من مفتاح طقطق وأحمد فكرون وعبد الله داقو ومحمد جاد الله وصهيب بن سليمان وجاسم الخامس وطلحة رزق، بخلاف تجديد عقد عبد الله بلعم.

وتأتي هذه التعاقدات استعدادا لمشاركة الفريق في الاستحقاقات المقبلة، أبرزها دوري أبطال أفريقيا.