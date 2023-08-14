تكريم اللاعب الدولي “علي الشعالية” بمركز وهبي البوري

بنغازي 13أغسطس 2023 (وال) – أقيم بمركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي احتفال تكريم اللاعب الدولي “علي الشعالية” بحضور عدد من قدامى الأندية الرياضية والصحفيين والمهتمين بالشأن الرياضي

وافتتح الاحتفال الإعلامي الرياضي زين العابدين بركان بفتح حوار الأدب والفن وأوجه التناغم بينه وبين الرياضة، بمشاركة اللاعب الدولي عبد السلام الشابي والدولي أحمد الفلاح، والصحفيين إبراهيم عبدالحميد، ومحمد المسلاتي .

وفي تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية قال الإعلامي الرياضي زين العابدين بركان إن أمسية هذه الندوة دارت حول الدور الثقافي والرياضي والاجتماعي للأندية الليبية ماضي وحاضر، وناقشنا خلال هذه الأمسية العديد من المحاور المتعلقة بهذا الشأن بحضور وتفاعل من قدامى الرياضيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الرياضي والثقافي .

وعن العلاقة والروابط بين الرياضة والفن والثقافة، تحدث اللاعب الدولي عبد السلام الشابي عن الرياضة في فترة الستينات، واصفا إياها بأفضل الفترات، حيث أن الأندية الرياضية كانت المنشأ والمدرسة التي تحتضن اللاعب وتعزز في نفسه الانتماء والترابط بين الرياضيين .

ومن جانبه، قال الصحفي محمد المسلاتي إن من المهم جدًا أن يوجد التناغم والتآلف بين الفن والثقافة والرياضة، وأن الأندية الرياضية كان لها صحف ترصد أخبار الأندية وتعد التقارير والحوارات الصحفية مع اللاعبين في مختلف الأندية .

وعن أهمية الصحافة والعلاقة عدد الإعلامي ابراهيم عبدالحميد نقاط القوة التي تحسب للإعلام الرياضي وكيفية تأثير الإعلام على جماهير الرياضة لا سيما في فترة الستينات إلى نهاية السبعينات .

واختتم الاحتفال قدم إلى اللاعب الدولي علي الشعالية درع العطاء وشهادة تكريم وتقديرًا من قدامى اللاعبين اللاعب الدولي وأحد رموز نادي الهلال وأحد لاعبي نادي لاتسيو الإيطالي وشارك في الكثير من المنافسات المحلية والدولية . (وال – بنغازي) ع ع

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