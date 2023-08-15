تغيير موعد مباراة الهلال الليبي امام كاكامينغا في الكونفيدرالية

أكد مصدر مقرب من نادي الهلال، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قام بتعديل موعد مباراة الفريق أمام مضيفه كاكامينغا الكيني ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية ضمن مرحلة الذهاب في كينيا.

وكشف ذات المصدر في تصريح لكووورة، أن المباراة تم تعديل موعدها من يوم الجمعة الى يوم السبت 19 أغسطس، عند الساعة 12ظهرا بتوقيت ليبيا.

وستغادر بعثة الهلال متجهة إلى كينيا فجر الأربعاء في رحلة من القاهرة إلى أديس ابابا ومنها إلى العاصمة الكينية نيروبي، على أن تصل الساعة 11:55 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا.

وخاض الهلال تحت إشراف المدرب المصري محمد عودة معسكرا استعداديا بالعاصمة المصرية القاهرة، لعب خلاله مباراة ودية امام السكة الحديد المصري خسرها 1-3 .