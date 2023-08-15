الأهلي بنغازي يجدد تعاقد محترفه الجزائري حتى 2025

أعلن الأهلي بنغازي، رسميا تجديد تعاقده مع المحترف الجزائري زكريا المنصوري، ليستمر مع الفريق حتى 2025.

ونشر الأهلي بنغازي عبر حسابه على “فيسبوك”، خبر تجديد المنصوري، وعلق عليه: “محارب الصحراء زكريا المنصوري يجدد عقده مع الجزارة حتي عام 2025”.

وأضاف: “كل التوفيق يا بطل ننتظر منك المزيد”.

وقدم المنصوري مع الأهلي بنغازي موسما مميزا، وكان أحد أبرز المحترفين في الدوري الليبي الممتاز.

كانت إدارة الجزارة قد تعاقدت مع المنصوري في شهر فبراير/شباط من العام الماضي قادما من شبيبة القبائل الجزائري قبل فسخ التعاقد معه.

وسبق للمنصوري اللعب ضمن صفوف نادي باردو ومولودية الجزائر ومولودية وهران وكذلك لعب مع الصفاقسي التونسي.