تعادل فريق أبوسليم وديّا مع البنزرتي التونسي ضمن معسكره التحضيري لمواجهة الأولمبي الباجي في 20 أغسطس.

ويخوض فريق أبوسليم تدريبات مكثفة بتونس منذ أسبوع بقيادة التونسي شكري الخطوي الذي يسعى من خلال المعسكر التحضيري للوقوف على جاهزية لاعبيه، تأهبا لمواجهة بطل كأس تونس فريق الأولمبي الباجي الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس.

