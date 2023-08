الأهلي طرابلس يواصل تحضيراته لمواجهة نواذيبو الموريتاني

يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته لمواجهة فريق نواذيبو الموريتاني المقامة في 20 أغسطس.

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية أمام فريق نجوم اجدابيا حقق فيها الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سعى مدرب الفريق طارق جاريا في اللقاء الودي لمنح الفرصة الكاملة لمعظم لاعبيه للوقوف على الجاهزيّة البدنيّة قبلَ السفر إلى موريتانيا نهاية الأسبوع الجاري ومواجهة فريق نواذيبو في ذهاب تمهيدي دورِي أبطال أفريقيا بملعب شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط.

