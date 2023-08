الهلال يصل إلى كينيا لمواجهة كاكاميغا الكيني السبت القادم

وصلت بعثة فريق الهلال إلى كينيا لمواجهة فريق كاكاميغا الكيني السبت القادم ضمن منافسات ذهاب تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض فريق الهلال تدريبات تحضيرية في العاصمة الكينية نيروبي، يسعى من خلالها المدرب المصري محمد عودة لوضع اللمسات الأخيرة للفريق بأمل العودة من كينيا بنتيجة إيجابية تخدم الفريق في لقاء العودة الذي سيقام بملعب شهداء بنينا نهاية الشهر الجاري.

