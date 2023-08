تعاقد نادي نهضة بركان المغربي لكرة القدم داخل الصالات مع لاعب المنتخب الوطني أحمد عبدالحفيظ لموسمين في صفقة انتقال حر قادما من فريق السويحلي.

وجاء التعاقد مع أحمد عبدالحفيظ إثر تألقه اللافت رفقة الوطني لكرة القدم داخل الصالات في البطولة العربية التي أقيمت في السعودية في شهر يونيو الماضي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

