الأهلي بنغازي يواصل تحضيراته لمواجهة إنييمبا النيجيري المقامة في 20 أغسطس

يواصل فريق الأهلي بنغازي تحضيراته بملعبه تحضيريا لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري في 20 أغسطس.

ويتدرب الأهلي بنغازي يوميا على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب التونسي لسعد الدريدي الذي يطمح رفقة لاعبيه إلى الوصول لأعلى درجات من التحضير البدني والذهني بأمل تحقيق نتيجة أمام إنييمبا النجيري بملعب الشهداء بنينا تريح الفريق في لقاء الإياب الذي سيقام في 27 من الشهر الحالي بملعب إنييمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية.

