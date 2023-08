يستعد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لتنظيم بطولة ليبيا تحت سن 14- و17عاما في 20 أغسطس بمدينة مصراتة.

ويسعى الاتحاد الليبي للكرة الطائرة من خلال البطولة إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني لفئة الناشئين الذي سيشارك في بطولة أفريقيا الأولى لفئة الناشئين والتي ستنظم في ليبيا مطلع شهر نوفمبر القادم.

