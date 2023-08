الأهلي طرابلس يعلن قائمته الأفريقية المتجهة إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو في الـ20 من الشهر الجاري

أعلن نادي الأهلي طرابلس قائمته الأفريقية المتجهة إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو في الـ20 من الشهر الجاري.

وشهدت قائمة ممثل الكرة الليبية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا غياب الحارس محمد نشنوش بسبب مرض والده وغياب المحترف الأنغولي هرنلسون كافالو بسبب مرض زوجته في حين سجلت القائمة غياب أحمد التربي بعد منحه إجازة من قبل إدارة النادي بسبب زوجه وغاب عن قائمة الأهلي في مواجهة نواذيبو المهاجم أنيس سلتو بدون عذر كما جاء في الصفحة الرسمية بنادي الأهلي طرابلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

