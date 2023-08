الأهلي طرابلس يجدد تعاقده مع اللاعب نور الدين القليب قبل السفر إلى موريتانيا

جددت إدارة نادي الأهلي طرابلس تعاقدها مع اللاعب نور الدين القليب قبل شد الرحال إلى موريتانيا ومواجهة نواذيبو في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

واختار نور الدين القليب البقاء رفقة الأهلي طرابلس هذا الموسم على العروض التي قدمت للاعب عربيا ومحليا بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز والمسابقة العربية التي أقيمت بالسعودية بداية الشهر الجاري.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

