إقبال كبير على بيع تذاكر مباراة الأهلي بنغازي وإنييمبا النيجيري

حددت اللجنة التسيرية بنادي الأهلي بنغازي أماكن بيع تذاكر مباراته أمام إنييمبا النيجيري والتي ستقام يوم الأحد القادم بملعب شهداء بنينا.

وتشهد النقاط التسع التي حددتها اللجنة التسيرية بنادي الأهلي بنغازي على مستوى مدينة بنغازي إقبالا كبيرا من قبل جماهير النادي التي تسارعت من أجل الحصول على التذاكر قبل نفادها سعيا لمساندة فريقها في المواجهة المهمة أمام إنييمبا النيجيري الأحد المقبل ضمن ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

