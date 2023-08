فريق الهلال يرفع من وتيرة تحضيراته قبل مواجهة كاكاميغا الكيني في نيروبي

يواصل فريق الهلال تحضيراته بالعاصمة الكينية نيروبي تدريباته استعدادا لمواجهة فريق كاكاميغا الكيني في تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية السبت القادم.

ويسعى مدرب فريق الهلال المصري محمد عودة من التدريبات التي يخوضها الفريق في نيروبي بوضع لمساته الأخيرة بغية تجهيز الفريق بالشكل المطلوب بأمل الخروج من لقاء الذهاب أمام كاكاميغا بنتيجة إيجابية تجعل من الفريق يخوض لقاء العودة بملعب شهداء بنينا بأريحة تامة.

