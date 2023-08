يواصل الفريق تدريباته بالعاصمة التونسية تأهبا لمواجهة فريق الأولمبي الباجي التونسي الأحد القادم.

ويخوض فريق أبوسليم تدريبات يومية وعلى فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب التونسي شكري الخظوي الذي يسعى من خلال التدريبات لتهيئة اللاعبين بالصورة الصحيحة للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب حمادي العقربي برادس الذي سيحتضن المواجهة الليبية التونسية يوم الأحد المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post أبوسليم يواصل تدريباته تحضيرا لمواجهة الأولمبي الباجي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار