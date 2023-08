توج اللاعب الليبي إلياس زقطة بذهبية وزن 55 كليو جراما ضمن منافسات البطولة العربية للجودو المقامة حالية بمصر.

وأهدى إلياس زقطة ثاني ميدالية ذهبية في البطولة العربية للجودو حيث توج في اليوم للبطولة اللاعب أوس معتيق بذهبية وزن 60 كيلو جراما في حين حصد المنتخب الوطني للجودو ميداليتن بروزنزيتن عن طريق الحسن المهدي في وزن 30 كيلو جراما في فئة البراعم و مهاب الشفلو في وزن 34 كيلو جراما لفئة الأمال.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post اللاعب إلياس زقطة يتحصل على ذهبية وزن 55 كلجم ضمن منافسات البطولة العربية للجودو المقامة بمصر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار