المنتخب الإيطالي يختار سباليتي لخلافة مانشيني

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توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمدرب لوتشانو سباليتي لاتفاق من أجل خلافة روبرتو مانشيني في تولي تدريب المنتخب الإيطالي، حسب ما كشفت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الجمعة.

ووفقًا لغازيتا ديلو سبورت، فإنّ سباليتي، وهو الخيار الأول للاتحاد الإيطالي، سيوقّع على عقد يمتد لثلاث سنوات حتى سبتمبر 2026.

وعقب مباحثات هاتفية عدّة، أعطى سباليتي موافقته إلى رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، الذي سيلتقي به الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وبعد تعيينه الذي يُتوقع أن يصبح رسميًا السبت، من المتوقع أن يعقد سباليتي مؤتمره الصحفي الأول كمدرب يوم الإثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة سبورت اليومية.

وتُوّج سباليتي بطلاً للدوري الايطالي مع نابولي في مايو الماضي، قبل أن يترك منصبه.

وسيكون منوطًا به إعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز الأتزوري بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021 تحت قيادة مانشيني.