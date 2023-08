يفتتح فريق الهلال غدا السبت مشاركة الفرق الليبية في البطولات الإفريقية عندما يحل ضيفا على فريق كاكاميغا الكيني عند الساعة 14:00 ضمن ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

الهلال العائد من جديد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام ست سنوات، أكمل استعدادته المكثفة للمباراة بقيادة المدير الفني المصري محمد عودة الذي يسعى للعودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب التي ستقام في 26 من الشهر الحالي بملعب شهداء بنينا في بنغازي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الهلال يفتتح مشاركة ممثلي ليبيا في البطولات الإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار