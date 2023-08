يلتقي فريق أهلي طرابلس بطل الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل عند الساعة 18:00 في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا فريق بنواذيبو الموريتاني بالعاصمة نواكشوط.

ممثل ليبيا يخوض المباراة في ظل غياب حارس المرمى محمد نشنوش وأحمد التربي وأنيس سالتو .

ويسعى الفريق بقيادة المدرب التونسي طارق جرايا لتحقيق نتيجة إيجابية من أمام بطل الدوري المورتياني لخوض مباراة الإياب بأريحية كاملة ولضمان التأهل للدور القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بحماس كبير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار