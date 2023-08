الأهلي بنغازي مستعد لمواجهة فريق أنيمبا بطل الدوري النيجيري

يخوض فريق الأهلي بنغازي يوم الأحد المقبل عند الساعة 19:00 بملعب شهداء بنينا في بنغازي مواجهة قوية ضد أنيمبا بطل الدوري النيجيري ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

النادي الأهلي قام بحملة عبر صفحته الرسمية من أجل مؤازرة الجماهير ودعم الفريق في هذه المواجهة من أجل تحقيق نتيجة تمكنه من تحقيق التأهل إلى الدور القادم حيث يقابل الأهلي فريق أنيمبا أيابا يوم 27 من الشهر الحالي بملعب إنييمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية.

