يواجه فريق أبوسليم في أول ظهور له في المسابقات الإفريقية فريق الأولمبي الباجي بطل كأس تونس، يوم الأحد القادم عند الساعة 17:00 بملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب كأس الكونفيدرالية.

ويخوض فريق أبو سليم المباراة بقيادة التونسي ” شكري الخطوي “، باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية ، بانتظار أن تقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة نهاية أغسطس الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أبوسليم يقص شريط مشاركته الإفريقية أمام بطل كأس تونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار