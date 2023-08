تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع اللاعب مؤيد اللافي قادما من فريق الوداد البيضاوي بصفقة انتقال حر.

واختار مؤيد اللافي العرض المقدم من قبل إدارة الأهلي على العروض المحلية والعربية الأخرى التي سعت لاستقدامه بعد نهاية تجربته رفقة الوداد البيضاوي المغربي، التي استمرت لثلاث سنوات تخللها فوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يظفر بخدمات اللافي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار