الأخضر يفوز على الأهلي بنغازي ويحل وصيفا لمرحلة سداسي التتويج لفئة الأواسط

حقق فريق الأخضر فوزا مهما على الأهلي بنغازي 4-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة مرحلة سداسي التتويج لفئة الأواسط.

وحل الأخضر بفوزه على الأهلي بنغازي في الوصافة برصيد 6 نقاط خلف الاتحاد المصراتي متصدرا المنافسات برصيد 7 نقاط، في حين يأتي في المركز الثالث الاتحاد برصيد 4 نقاط بنفس رصيد الهلال صاحب المركز الرابع، بينما يحل الأهلي بنغازي في المركز الخامس برصيد نقطتين والسويحلي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

