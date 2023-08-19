الأخضر يفوز على الأهلي بنغازي ويحل وصيفا لمرحلة سداسي التتويج لفئة الأواسط

حقق فريق الأخضر فوزا مهما على الأهلي بنغازي 4-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة مرحلة سداسي التتويج لفئة الأواسط.
وحل الأخضر بفوزه على الأهلي بنغازي في الوصافة برصيد 6 نقاط خلف الاتحاد المصراتي متصدرا المنافسات برصيد 7 نقاط، في حين يأتي في المركز الثالث الاتحاد برصيد 4 نقاط بنفس رصيد الهلال صاحب المركز الرابع، بينما يحل الأهلي بنغازي في المركز الخامس برصيد نقطتين والسويحلي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
المصدر | قناة ليبيا الأحرار
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