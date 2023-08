يواصل الاتحاد الليبي لبناء الأجسام تنظيم منافساته المحلية استعدادا لاختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

وباشر الاتحاد الليبي لبناء الأجسام تنظيم بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام والفيزيك التي انطلقت يوم السبت وستستمر لمدة ثلاثة أيام.

واختتم الجمعة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الجمعة الماضية بطولة المنطقة الشرقية للعبة، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأندية والصالات الرياضية.

ويسعى اتحاد بناء الأجسام بتنظيم بطولة ليبيا الفترة المقبلة بمشاركة المتحصلين على التراتيب الأولى في بطولة المناطق، لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة البحر المتوسط المقامة في مالطا والبطولة العربية التي ستقام بمصر وبطولة العالم التي تستضيفها إسبانيا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد بناء الأجسام يسعى لتنظيم بطولة ليبيا لاختيار عناصر المنتخب للاستحقاقات القادمة من خلال بطولات المناطق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار