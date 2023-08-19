التعادل السلبي يُخيّم على لقاء الهلال وكاكامينغا الكيني في الكونفدرالية

نيروبي 19 أغسطس 2023 (وال)- خيّم التعادل السلبي على لقاء ممثل ليبيا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية فريق الهلال ومستضيفه كاكامينغا هوم بويز الكيني، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

هذا وقد نجح فريق الهلال خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على أرضية ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي، بقيادة صافرة الأوغندي ويليم أولي، في الحد من خطورة مستضيفه كاكامينغا هوم بويز في أكثر من مناسية، بغلقه كل المنافذ المؤدية إلى مرمى الحارس حسام أمبية.

أبناء المدرب المصري محمد عودة؛ لم يقفوا مكتوفي الأيادي بعد أن تحرير الفريق من مناطقة الدفاعية، وفرضه نفسه بأدائه الرجولي طوال الــ 90 دقيقة، لتنتهي مجريات اللقاء سلبية؛ ليتأجل حسم التأهل في لقاء الإياب الذي سيُقام على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بعد أسبوع.

يذكر أنه في حال تأهل الهلال في لقاء الإياب؛ سيُقابل في الدور المقبل فريق رايون سبورت الرواندي. (وال – نيروبي)

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