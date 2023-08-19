شاهد .. عمر المختار يزين قميص نادي الاهلي بنغازي للموسم الجديد

كشف النادي الأهلي بنغازي عن “القميص الجديد” لفريق كرة القدم للموسم الجديد 2023/2024 والذي يتزين بتصميم صورة شيخ الشهداء “عمر المختار”.

وسيخوض الاهلي بنغازي خلال القميص الجديد مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى مسابقتي الدوري الممتاز و كأس ليبيا.

ونشر الاهلي بنغازي عبر صفحته عل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور للقميص الجديد قائلًا : “من هنا يستمد الرجال فخرهم وتظهر رباطة جأشهم ، كل ما فعله شيخ الشهداء يرتبط بأذهانهم أرتباط وطيد فبأسمه بدأنا وبه نزداد فخراً”.

وأضاف النادي :”شيخ الشهداء ورمز النضال يزين غلالة نادي الشعب وندخل به غمار المنافسة للموسم الرياضي”.