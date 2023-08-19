السويحلي يجدد لمدافعه المخضرم – المشهد الليبي

جدد مجلس إدارة السويحلي الليبي الثقة في اللاعب المخضرم، عبد الرحيم التريكي، حيث أعلن تمديد عقده لموسم (2023-2024).

ويعتبر التريكي من الأسماء التي لعبت بشكل أساسي مع السويحلي، خلال السنوات الماضية.

وكان السويحلي قد تعاقد رسميا مع المحترف التونسي، هيثم العيوني، قادما من الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر، كما ضم الظهير الدولي علي معتوق.

ويستعد رجل الأعمال إبراهيم الدبيبة، رئيس نادي السويحلي، لإبرام صفقات من العيار الثقيل، بجانب التعاقد مع مدرب تونسي كبير.

ويسعى السويحلي للظهور بشكل قوي في الموسم الجديد، وتعويض الإخفاقات التي عاشها في الموسم الماضي، حيث حل الفريق خامسا في المجموعة الثانية.