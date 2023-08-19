حارس الهلال “حسام امبية” يجري قسطرة ناجحة

نيروبي 19 أغسطس 2023 (وال)- أجرى الحارس المتميز حسام أمبية حارس مرمى فريق الهلال عملية قسطرة قلبية ناجحة بعد نقله للمستشفي الملاصق للملعب إثر تعرضه لحالة من ضيق التنفس في الستة دقائق الأخيرة من المباراة والتي انهاها بصعوبة بحكم انتهاء حق التغييرات.

وحسبما أورد المرافق الطبي للفريق عبدالسلام الفيتوري أن قرار النقل للمستشفى كان بطلب مني بعد وضع الأكسجين للاعب وفي وجود فريق الإسعاف بالملعب بعد أن ثبت من اللاعب أنه بات في وضع يميل للحرج.

وبمجرد وصول اللاعب للمستشفى تم إجراء الكشوف المبدئية التي استوجبت إجراء قسطرة علاجية لجلطة كانت السبب فيما تعرض له الرياضي نتيجة عدة عوامل منها كثرة الضغط والتوتر.

وعلى الرغم من أن الكشوفات التي سبقت المشاركة والتي أجريت تحت إشرافي شخصيا وبمشاركة استشاريين لم تثبت أي إصابات ظاهرة، ولكن هذه الحادثة تؤكد أهمية الاهتمام بالعناية الطبية الفائقة في الملاعب والأندية من حيث سيارات الإسعاف والأطقم الطبية العاملة في المجال، فضلا عن نشر ثقافة المسعف والإنعاش القلبي الرئوي إضافة إلى الكشف الدوري والملف الطبي الرياضي. (وال – بنغازي)

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