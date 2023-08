تعادل ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية فريق الهلال مع مستضيفه كاكاميغا الكيني دون أهداف في ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة.

ممثل ليبيا عرف كيف يخرج دون أن يتلقى أي هدف في شباكه ليعود إلى ليبيا بحظوظ وفيرة في بلوغ الدور القادم؛ إذ يتعين عليه الفوز بأية نتيجة على خصمه الكيني في لقاء الإياب المقرر في ملعب بنينا.

