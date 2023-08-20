موعد مشاهدة مباراة الأهلي بنغازي وانييمبا النيجيري بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023

يخوض الأهلي بنغازي الليبي اليوم الاحد مواجهة قوية ضد إنييمبا النيجيري ضمن منافسات النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 – 2024 بجولة الذهاب للدور التمهيدي.

وتنقل مباراة الأهلي بنغازي الليبي أمام إنييمبا النيجيري عند الساعة السابعة مساءًا حسب توقيت ليبيا والثامنة حسب توقيت مكة حيث تنقل في بث مباشر عبر قناة الوسط .

ودعم الأهلي بنغازي الليبي صفوفه بعدة صفقات على رأسها الغاني ريتشارد بوادو والأوغندي ريتشارد جاساجا والمهاجم سالم روما.

أعلن التونسي الأسعد الدريدي مدرب الأهلي بنغازي، قائمة الفريق لمواجهة إنييمبا النيجيري، غدا الأحد على ملعب شهداء بنينا في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي بنغازي وإنييمبا النيجيري اليوم والقناة الناقلة :

الدور التمهيدي الأول ضمن تصفيات دوري أبطال أفريقيا

اليوم الأحد 20-8

الساعة السابعة مساءً

ملعب شهداء بنينا

الوسط WTV

الأهلي و إنيمبا النيجيري

وفيما يلي قائمة الأهلي بنغازي: