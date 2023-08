المنتخب الوطني للكرة الطائرة يتعادل أمام المغرب وديا 2-2

تعادل المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام المنتخب المغربي 2-2 ضمن معسكره التحضيري المقام بمدينة المحمدية المغربية استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية المقامة بمصر مطلع الشهر القادم.

وفقد المنتخب الوطني نتيجة الشوط الأول بـ25 -22 قبل أن يتداركها في الشوط الثاني ويحقق الفوز بـ27-25 ويكرر الفوز بالشوط الثالث بـ25-19، قبل أن يعود المنتخب المنتخب المغربي ويحقق الفوز في الشوط الرابع بـ27 -25.

